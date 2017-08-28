Van Persie döktürüyor!
Fenerbahçe'de omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan Robin van Persie, Hollanda idmanında adeta döktürüyor!
Hollanda Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabından "Van Persie geri döndü" ifadesiyle paylaştığı videoda Van Persie, yan toplarda bitiricilik çalışması esnasında gollerini sıralarken görülüyor. Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 31 Ağustos'ta Fransa'ya konuk olacağı maç öncesinde Van Persie hazır gözükürken tecrübeli golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı merak konusu.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan ve omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan tecrübeli futbolcu sakatlığıyla ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Bu takımı ilgilendiren bir şey değil, bunun hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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