 Van Persie döktürüyor! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Van Persie döktürüyor!

    Van Persie döktürüyor!

    'de omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan , Hollanda idmanında adeta döktürüyor!

    'deki performansı tartışılan ve imza attığı günden bu yana sık sık yaşadığı sakatlıklarla bekleneni veremeyen Hollandalı yıldız , Hollanda Milli Takımı kampındaki görüntüsüyle şaşırttı.

    Hollanda Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabından "Van Persie geri döndü" ifadesiyle paylaştığı videoda Van Persie, yan toplarda bitiricilik çalışması esnasında gollerini sıralarken görülüyor. Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 31 Ağustos'ta Fransa'ya konuk olacağı maç öncesinde Van Persie hazır gözükürken tecrübeli golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı merak konusu.



    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan ve omzundaki yırtıktan dolayı 2 hafta oynamayacağı açıklanan tecrübeli futbolcu sakatlığıyla ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Bu takımı ilgilendiren bir şey değil, bunun hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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