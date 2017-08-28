Fenerbahçe'nin kadroya girince ne yapacakları merakla beklenen iki yıldız transferi Soldado ve Giuliano, Başkent'te 11'de başladı.
KOŞANLAR ÇIKTI
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının ilk yarısında Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım en çok koşan iki isimdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, devrede bu iki futbolcuyu kenara çekti. Deneyimli çalıştırıcı oyuna Aatıf ve İsmail Köybaşı'yı soktu.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Soldado ve Giuliano uğurlu geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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