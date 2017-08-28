 Soldado ve Giuliano uğurlu geldi – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ve uğurlu geldi

    Soldado ve Giuliano uğurlu geldi

    Fenerbahçe'nin kadroya girince ne yapacakları merakla beklenen iki yıldız transferi ve , Başkent'te 11'de başladı.

    , oyun zekası ve teknik futboluyla öne çıkarken, hücum bölgesinde yaratıcılığıyla klasını gösterdi. ise Van Persie'ye oranla daha hareketli oyunu ve arkadaşlarıyla yaptığı verkaçlarla farkını gösterdi. İki isim de Fenerbahçe'ye faydalı olacaklarının mesajını verdi.

    KOŞANLAR ÇIKTI
    Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının ilk yarısında Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım en çok koşan iki isimdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, devrede bu iki futbolcuyu kenara çekti. Deneyimli çalıştırıcı oyuna Aatıf ve İsmail Köybaşı'yı soktu.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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