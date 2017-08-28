 ''Şampiyon olacağız'' – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Şampiyon olacağız''

    ''Şampiyon olacağız''

    Kocaman, 'geçiş dönemi uzun sürecek' dedi, iddiasını tekrarladı: ''Galibiyetten başka olumlu konuşacak bir şey yok. İhtiyacımız olan da buydu zaten. Bu takım düzele düzele gidecek ve şampiyon olacak''

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sadece kazandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Açıkçası galibiyetten başka olumlu konuşacak bir şey yok. İhtiyacımız olan temel şey de galibiyetti. İlk 6 resmi maça damga vuran gol yeme hali maçı tekrar ortaya çekti. Rakibimizin eksik kalması avantaj oldu. Bu avantajı doğru kullanabildik mi? Değil. Buna rağmen öne geçtik. Sonrası bir taraftan koruma duygusu, bir taraftan mutlak kazanma ihtiyacı, doğru oyundan uzaklaşma haliyle geçti" ifadelerini kullandı. Kocaman transferler içinse şöyle konuştu: "Gelen oyuncular son derece kaliteli oyuncular. Ancak düzenli idman yaptığımızı söylemek doğru değil. Bu dönem geçiş dönemi. Beklediğimizden daha uzun sürecek. Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve şampiyon olacağız. Bu takım düzele düzele gidecek ve sonunda istediği yere gelecek."

    KOCAMAN 'BELALISINI' GEÇTİ
    Kariyerinde en çok mağlup olduğu 3. takım olan G.Birliği ile karşılaşan , başkent ekibine karşı 10. galibiyetini elde etti. Gençler'e şansı tutmayan Kocaman tam 14 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Kocaman G.Saray'a 16, Trabzon'a ise 15 kez kaybetti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:30
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