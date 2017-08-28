''Şampiyon olacağız''
Kocaman, 'geçiş dönemi uzun sürecek' dedi, iddiasını tekrarladı: ''Galibiyetten başka olumlu konuşacak bir şey yok. İhtiyacımız olan da buydu zaten. Bu takım düzele düzele gidecek ve şampiyon olacak''
KOCAMAN 'BELALISINI' GEÇTİ
Kariyerinde en çok mağlup olduğu 3. takım olan G.Birliği ile karşılaşan Aykut Kocaman, başkent ekibine karşı 10. galibiyetini elde etti. Gençler'e şansı tutmayan Kocaman tam 14 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Kocaman G.Saray'a 16, Trabzon'a ise 15 kez kaybetti.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:30
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34’lük delikanlı
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) aynen doğru kesilmesi mantıklı değil. ama bazı maçlarda tempo açısından atiba-oğuzhan değilde medel-tolgay olsa takım daha hızlı oynar :) :)
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 1
Yorum
tolga Vallamı :D
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Penaltı isyanı!
Toplam 10
Yorum
ERHAN PENALTI DEĞİL,BİZİM BREZİLYALIYA YAPILAN NET PENALTI VE KIRMIZI,H ALİ SARI VE RAKİP KIRMIZI DOĞRU HAKEM SONUUCU TESİR EDEMEDİ
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