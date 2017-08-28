 Salih Uçan Sion’la anlaştı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sion’la anlaştı

    Salih Uçan Sion’la anlaştı
    Fenerbahçe'de forma şansı bulması iyice zorlaşan 'ın bir İsviçre takımı ile görüştüğü ileri sürülmüştü. O takımın Sion olduğu belirlendi. 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Sion'un sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde cevabını iletmesi bekleniyor.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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