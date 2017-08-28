 Penaltı isyanı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Penaltı isyanı

    Penaltı isyanı

    Slovak stoperin Ahmet İlhan’la kafa topu mücadelesinde kafası yarıldı. Hakem Ümit Öztürk’ün beyaz noktayı göstermesi futbolcuları çıldırttı.

    Süper Lig'de 'nin 'ne konuk olduğu mücadelede hakem Ümit Öztürk kritik kararlarıyla maça damga vurdu. Dakikalar 34'ü gösterirken sarı-lacivertliler aleyhine çıkan penaltı kararı Fenerbahçelileri kızdırdı. Martin Skrtel ile Ahmet İlhan arasındaki kafa topu mücadelesinde hakem Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Takım arkadaşları uzun süre itiraz ederken Skrtel de tedavisi sonrası hakemin kararına karşı çıktı. 42'de Rantie'nin 85'te ise ikinci sarıdan Murat Duruer'in gördüğü kırmızı kartlar doğru bulundu.

    DİLMEN: POZİSYON PENALTI
    FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede ''Kontrolsüz girdiği için bence Skrtel'in pozisyonu penaltı. Hasan Ali'nin sarısı ve Rantie'nin kırmızısı da doğru'' dedi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:01
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