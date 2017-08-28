Penaltı isyanı
Slovak stoperin Ahmet İlhan’la kafa topu mücadelesinde kafası yarıldı. Hakem Ümit Öztürk’ün beyaz noktayı göstermesi futbolcuları çıldırttı.
DİLMEN: POZİSYON PENALTI
FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede ''Kontrolsüz girdiği için bence Skrtel'in pozisyonu penaltı. Hasan Ali'nin sarısı ve Rantie'nin kırmızısı da doğru'' dedi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:01
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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