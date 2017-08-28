 Özat: Kazanan haklıdır – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Özat: Kazanan haklıdır

    Özat: Kazanan haklıdır

    Teknik Direktörü , şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi.

    "Oyuncularım bir hafta önceki Konyaspor maçına göre mücadele olarak çok iyiydiler. Onları kutluyorum. Böyle oynadıktan sonra sonuçlar mutlaka gelecektir" diye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kırmızı kart dengeleri bozdu. Golü de kendi kalemize attık. Son dakikaları ise 9 kişi tamamladık. Kazanan her zaman haklıdır. Önümüze bakacağız" yorumunu yaptı.

    ÖZAT'IN 'FENER' UĞURU BOZULDU
    G.Birliği Teknik Direktörü , kariyeri boyunca 4 büyükler arasında en başarılı performansını F.Bahçe'ye karşı sergilemişti. Sarı- lacivertli ekibe karşı 7 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden Özat, dün 4. kez yenildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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