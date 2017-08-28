Neto'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Neto'nun Rus basınına konulan menajeri Bruno Carvalho, yıldız oyuncu ile Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaşşmaya vardığını açıkladı ve "Fenerbahçe'yle oyuncu arasında anlaşma tamam. Şu an Fenerbahçe ve Zenit transfer için oazarlık yapıyorlar" dedi.

Transferle ilgili Rus basınında çıkan iddialara göre ise, Fenerbahçe, Neto için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü, satın alma opsiyonu için de 4 milyon euro teklif etti.

2013'ten beri Rus ekibi Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.