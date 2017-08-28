Neto'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Neto için menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Neto'nun Rus basınına konulan menajeri Bruno Carvalho, yıldız oyuncu ile Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaşşmaya vardığını açıkladı ve "Fenerbahçe'yle oyuncu arasında anlaşma tamam. Şu an Fenerbahçe ve Zenit transfer için oazarlık yapıyorlar" dedi.
Transferle ilgili Rus basınında çıkan iddialara göre ise, Fenerbahçe, Neto için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü, satın alma opsiyonu için de 4 milyon euro teklif etti.
2013'ten beri Rus ekibi Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
adam iyi ozan tufan bu fenerin ilk onbirin de her zaman oynar..
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
oktay Değerli fb li arkadaşlarım. sayın yöneticiler başta başkan olmak üzere teknik kadro ve oyuncular gazeteciler bu sezon bu takımdan bir iş çıkmaz istediğiniz gibi umut dolu olun istediğiniz gibi konuşun ama GERÇEKLERDEN kaçamazsınız..ne mi gerçekler; öncelikle oyuncu grubu bu ligin orta seviyesinde dün maçı izliyorum 8 Milyon £ luk ozan 10 metreye top atamıyorsa alıp veremiyorsa hucumda çoğalamıyor sa..al ver yapamıyor risk alamıyorsa ..h.ali ısla topu getirip valbuenaya yada dirara teslim edip beklerine geri dönüyorsa..orta saha hucuma destek veremiyorsa bas bas bağırdığım roman çok çabuk kopuyor yıpratıcı değil ucuz oyuncu dedim halada bağırıyorum artık..BU TAKIM 3 SEZON ŞAMPİYON OLAMAZ YAV BİRİDE KARDEŞİM NEDEN BU İDDANI SÜREKLİ YENİLİYORSUN DEMİYOR AÇIKLAYACAĞIM AMA KULUPTEN DAVET YOK..ÇÜNKÜ FB MALİ AÇIDAN BATTI.... BU YÜZDEN TRANSFER YAPAMIYOR..BU SÜREÇ İSE 3 SEZONU KAPSIYOR...HERKES DUYSUN DUYMAYANA ANLATSIN...HALA KALECİ AYNI M.TOPAL OZAN ALPER SOL BEK FORVET AYNI
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Oğuzhan neden davet edilmedi?
Toplam 10
Yorum
egeli birileri ya oğuzhanı gzünde çokfazla büyütmüş yada yinemilli takımı karıstırma kampanyasınabaslamıs oğuzhan yokluğuhissedilecekoyuncu değil
Neto'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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