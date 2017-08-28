Neto yarın İstanbul'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Neto'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.
Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe'nin, sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi.
MENAJERİ AÇIKLADI
Neto'nun Rus basınına konulan menajeri Bruno Carvalho, yıldız oyuncu ile Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaşmaya vardığını açıkladı ve "Fenerbahçe'yle oyuncu arasında anlaşma tamam. Şu an Fenerbahçe ve Zenit transfer için pazarlık yapıyorlar" dedi.
2013'ten beri Rus ekibi Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:19
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 1
Yorum
mmn bir fenerbahçeli olarak futbolcularını böyle kırgın bir şekilde yollanmasını eliştiriyorum.
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 16
Yorum
ayhan sezon sonunu görecek mi?
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Neto yarın İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
ayhan ne hallere düşürdüler seni fenerbahçem...ziya,fuat,alpaslan,cem,cemil, önder,ersoy gibi futbolcuları izlemiş olan ben perişanım şimdi..
Neto yarın İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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