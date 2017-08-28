 Neto yarın İstanbul'da – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    yarın İstanbul'da

    Neto yarın İstanbul'da

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu 'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.

    Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe'nin, sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi.

    MENAJERİ AÇIKLADI
    'nun Rus basınına konulan menajeri Bruno Carvalho, yıldız oyuncu ile Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaşmaya vardığını açıkladı ve "Fenerbahçe'yle oyuncu arasında anlaşma tamam. Şu an Fenerbahçe ve Zenit transfer için pazarlık yapıyorlar" dedi.

    2013'ten beri Rus ekibi Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:19
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