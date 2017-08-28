 Neto harekatı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    harekatı

    Neto harekatı

    Fenerbahçe, stoper transferinde Gustavo Gomez'e odaklanırken, alternatifi isimler için de çalışma yapıyor.

    Gündemdeki isimlerden biri de Zenit'in Portekizli futbolcusu ... Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralamak istediği, bunun için Rus kulübüne 500 bin euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu ileri sürüldü. Satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu, Zenit'in cevabının beklendiği vurgulandı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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