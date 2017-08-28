Neto Fener'de!

Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığı oyuncu, İstanbul'a geldi.



Luis Neto ilk açıklamasında "Görüşmeler sürüyordu ve sonunda geldim. Giuliano'yu Rusya'dan tanıyordum. Burası için güzel şeyler duydum" dedi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir" denildi.



