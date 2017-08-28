 Neto Fener'de! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fener'de!

    Neto Fener'de!

    Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen savunma oyuncusu Luis ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Neto, İstanbul'a geldi.

    Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığı oyuncu, İstanbul'a geldi.

    Luis ilk açıklamasında "Görüşmeler sürüyordu ve sonunda geldim. Giuliano'yu Rusya'dan tanıyordum. Burası için güzel şeyler duydum" dedi.

    GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

    Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir" denildi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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