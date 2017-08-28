Neto Fener'de!
Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen savunma oyuncusu Luis Neto ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Neto, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığı oyuncu, İstanbul'a geldi.
Luis Neto ilk açıklamasında "Görüşmeler sürüyordu ve sonunda geldim. Giuliano'yu Rusya'dan tanıyordum. Burası için güzel şeyler duydum" dedi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir" denildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
-
Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
-
Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
-
Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
Neto Fener'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.