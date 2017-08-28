 Mauricio’dan F.Bahçe itirafı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Mauricio’dan F.Bahçe itirafı

    Mauricio’dan F.Bahçe itirafı
    Spartak Moskova ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Lazio'ya dönen Mauricio Santos, F.Bahçe'nin kendisi ile ilgilendiğini duyurdu. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Önce Beşiktaş geldi, sonra Başakşehir. Ardından F.Bahçe'nin de benimle ilgili bilgi aldığını öğrendim. Ancak resmi teklif yok" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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