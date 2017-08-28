Kürekte dört şampiyonluk

Sapanca'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'na Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivertli kürekçiler; gençler, yıldızlar ve küçükler kategorileri ile Deniz Küreği U19 branşında zirvenin sahibi olmayı başardı. Kürekte büyükler kategorisinde de şampiyonluğu Fenerbahçe elde etmişti.