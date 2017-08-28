 Kürekte dört şampiyonluk – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kürekte dört şampiyonluk

    Kürekte dört şampiyonluk
    Sapanca'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'na Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivertli kürekçiler; gençler, yıldızlar ve küçükler kategorileri ile Deniz Küreği U19 branşında zirvenin sahibi olmayı başardı. Kürekte büyükler kategorisinde de şampiyonluğu Fenerbahçe elde etmişti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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