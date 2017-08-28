Kebapçı'nın zaferi
Kiloları nedeniyle eleştirilen, Vardar maçında, ‘Kebapçıya Ozan Tufan’ diye protesto edilen 22 yaşındaki genç orta saha, Isla’nın ortasında 3 puanı getirdi. Gol sevincinde ağlamaklı oldu.
TEPKİYE TEPKİYLE KARŞILIK VERDİ
Taraftarlar, tüm futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Ozan Tufan kendisini çağıran taraftara uzaktan alkışlarla karşılık verince önce yuhalandı. Ardından Ozan için "Kebapçıya Ozan Tufan" tezahüratı yapılırken, Mehmet Topal tribünleri uyararak protestonun bitmesini istedi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:00
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Kebapçı'nın zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.