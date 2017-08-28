Kebapçı'nın zaferi

Kiloları nedeniyle eleştirilen, Vardar maçında, ‘Kebapçıya Ozan Tufan’ diye protesto edilen 22 yaşındaki genç orta saha, Isla’nın ortasında 3 puanı getirdi. Gol sevincinde ağlamaklı oldu.

Fenerbahçe'de Bursaspor'dan geldiği beri bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ozan Tufan, son zamanlarda fazla kiloları nedeniyle de en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Vardar bozgununda ıslıklanan ve "Kebapçıya Ozan Tufan" diye bağırılan 22 yaşındaki genç orta saha Başkent'te zaferi getiren isim oldu. Isla'nın ortasını kafayla tamamlayan Ozan, bu sezon ilk golünü ağlara gönderdi. Lucescu tarafından Milli Takım'a seçilmesi de eleştirilen Ozan, golü sonrası nerdeyse ağlamaklı olurken, ısınmada da 'Kebapçı' tepkisiyle karşılaştı.



TEPKİYE TEPKİYLE KARŞILIK VERDİ

Taraftarlar, tüm futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Ozan Tufan kendisini çağıran taraftara uzaktan alkışlarla karşılık verince önce yuhalandı. Ardından Ozan için "Kebapçıya Ozan Tufan" tezahüratı yapılırken, Mehmet Topal tribünleri uyararak protestonun bitmesini istedi.