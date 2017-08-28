 Josef de Souza'da flaş gelişme! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'da flaş gelişme!

    Josef de Souza'da flaş gelişme!

    , için 'dan gelen teklifi kabul etti.

    NtvSpor'un haberine göre: 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , WBA yolunda. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübünün peşinatı yükseltmesi üzerine transfere onay verdi.

    Premier Lig ekiplerinden WBA, De Souza için F.Bahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.

    İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da artırınca, sarı-lacivertliler bu transfere onay verdi.

    Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde sonlanması bekleniyor.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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