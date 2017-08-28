Josef de Souza'da flaş gelişme!
Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen teklifi kabul etti.
Premier Lig ekiplerinden WBA, De Souza için F.Bahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.
İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da artırınca, sarı-lacivertliler bu transfere onay verdi.
Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde sonlanması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:24
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
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