Aykut Kocaman, Josef de Souza'ya bu sezon ilk bir resmi maçta yedek bıraktı.
Ancak sarı-lacivertli yönetimin West Bromwich'in Souza için önerdiği 11 milyon euro'yu ödeme planı nedeniyle kabul etmediği belirtildi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir ödeme planı sunabileceği de gelen bilgiler arasında.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:23
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34’lük delikanlı
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) aynen doğru kesilmesi mantıklı değil. ama bazı maçlarda tempo açısından atiba-oğuzhan değilde medel-tolgay olsa takım daha hızlı oynar :) :)
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 1
Yorum
tolga Vallamı :D
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Penaltı isyanı!
Toplam 10
Yorum
ERHAN PENALTI DEĞİL,BİZİM BREZİLYALIYA YAPILAN NET PENALTI VE KIRMIZI,H ALİ SARI VE RAKİP KIRMIZI DOĞRU HAKEM SONUUCU TESİR EDEMEDİ
Josef De Souza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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