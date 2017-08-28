 Josef De Souza... – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Josef De Souza...

    Aykut Kocaman, 'ya bu sezon ilk bir resmi maçta yedek bıraktı.

    Kocaman, maç öncesi, "Josef de Souza'nın kadroda olmaması transferiyle mi ilgi" sorusuna, "Evet... Tamamen bununla alakalı" diye yanıtladı.

    Ancak sarı-lacivertli yönetimin West Bromwich'in Souza için önerdiği 11 milyon euro'yu ödeme planı nedeniyle kabul etmediği belirtildi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir ödeme planı sunabileceği de gelen bilgiler arasında.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:23
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