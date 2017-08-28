Aykut Kocaman, Josef de Souza'ya bu sezon ilk bir resmi maçta yedek bıraktı.

Kocaman, maç öncesi, "Josef de Souza'nın kadroda olmaması transferiyle mi ilgi" sorusuna, "Evet... Tamamen bununla alakalı" diye yanıtladı.



Ancak sarı-lacivertli yönetimin West Bromwich'in Souza için önerdiği 11 milyon euro'yu ödeme planı nedeniyle kabul etmediği belirtildi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir ödeme planı sunabileceği de gelen bilgiler arasında.