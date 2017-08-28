İbrahim forvet gibi vurdu!

Fenerbahçe'nin ilk golü Gençlerbirliğili Halil İbrahim'den geldi. Kırmızı-siyahlı futbolcu 20'de Valbuena'nın ceza sahasına ortaladığı topu bir forvet gibi ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerine gönderdi. Ümit Özat, Halil İbrahim'i ikinci yarıda oyundan aldı.