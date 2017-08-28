 İbrahim forvet gibi vurdu! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    İbrahim forvet gibi vurdu!

    İbrahim forvet gibi vurdu!
    Fenerbahçe'nin ilk golü Gençlerbirliğili Halil İbrahim'den geldi. Kırmızı-siyahlı futbolcu 20'de Valbuena'nın ceza sahasına ortaladığı topu bir forvet gibi ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerine gönderdi. Ümit Özat, Halil İbrahim'i ikinci yarıda oyundan aldı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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