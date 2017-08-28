 ''Hesaba gerek yok'' – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Hesaba gerek yok''

    ''Hesaba gerek yok''
    Sakatlığı süren , Gençlerbirliği maçını Bağdat Caddesi'ndeki bir kafede takip etti. Brezilyalı yıldız 90 dakika bitiminde hesabı istedi. Fenerbahçe tribünlerinin uğrak mekanı olan kafenin sahibi, 'ya hesap yerine şu mesajı yolladı: "Hesaba gerek yok, şampiyon olun yeter."

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:14
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