 Gomez zora girdi – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gomez zora girdi

    Gomez zora girdi

    F.Bahçe iki yıl kiralama için 4 milyon euro teklif etti, Milan ise 5 milyon euro+6 milyon euro’luk satın alma şartı öne sürdü. Transfer kördüğüm!

    Fenerbahçe, Milan'ın Paraguaylı savunma oyuncusu 'in transferinde ısrarlı. Son durum hakkında İtalya'dan gelen bilgiler ise olumsuz. Tuttomercato'da yer alan haberlerde, sarı-lacivertlilerinin Gomez'in transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ancak müzakerelerde büyük bir yavaşlama yaşandığı ifade edildi. Bunun nedeni ise Milan'ın uçuk talepleri! Serie A devinin, sarı-lacivertlilerin iki taksitte ödenmek üzere 4 milyon euro'luk 2 yıllık kiralama teklifini kabul etmeyip 5 milyon euro talep ettiği, sözleşmeye 2 yılın sonunda ise 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklettirmek istediği vurgulandı. Görüşmeler sürmesine rağmen, bu gelişmelerden sonra Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin zora girdiği değerlendirildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:12
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