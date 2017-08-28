Gece 01.00'da İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen savunma oyuncusu Luis Neto ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığı oyuncu, bu gece saat 01.00'de İstanbul'a gelecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir" denildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:38
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Toplam 13
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Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
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Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
Gece 01.00'da İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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