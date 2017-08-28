Fener'de gündem kaleci
Kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Bursaspor'un 28 yaşındaki eldiveni Harun Tekin'in ismi gündeme geldi.
Kalede sorun yaşayan Fenerbahçe, Altınordu'lu genç Berke Özer'den sonra Harun Tekin'i de listesine aldı.
Transfer döneminde kaleci Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon başından bu yana hem Volkan'ın hem de Kameni'nin yetersiz performansı nedeniyle yeni arayışlara yöneldi.
Kaleye takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler'in gündeminde iki isim var.
Altınordu'lu genç Berke Özer'i gelecek adına takviye etmeyi düşünen Fenerbahçe, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i ise doğrudan oynatmak için kadrosuna katmak istiyor.
28 yaşındaki eldivenin Sarı Lacivertliler'e gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, yöneticiler arasında görüşmenin sürdüğü bildirildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:59
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Bayram yaklaşıyor
Toplam 4
Yorum
Nevzat Ayni.hikayeeeeeeeeeee
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Gomez zora girdi
Toplam 1
Yorum
yapmaa 4 milyon vermesi mantıklıda 1 milyon artmasımı anormal oluyo , tek zora sokan sey omu.............
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Tolga rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
calbekemanci bu kadro bu sene en kötü avrupada oynasa idi bir çok oyuncunun çok rahat talibi cıkardı
Fener'de gündem kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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