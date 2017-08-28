Fener'de gündem kaleci

Kalede sorun yaşayan Fenerbahçe, Altınordu'lu genç Berke Özer'den sonra Harun Tekin'i de listesine aldı.





Transfer döneminde kaleci Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon başından bu yana hem Volkan'ın hem de Kameni'nin yetersiz performansı nedeniyle yeni arayışlara yöneldi.

Kaleye takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler'in gündeminde iki isim var.

Altınordu'lu genç Berke Özer'i gelecek adına takviye etmeyi düşünen Fenerbahçe, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i ise doğrudan oynatmak için kadrosuna katmak istiyor.

28 yaşındaki eldivenin Sarı Lacivertliler'e gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, yöneticiler arasında görüşmenin sürdüğü bildirildi.



