 Fener'de gündem kaleci – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener'de gündem kaleci

    Fener'de gündem kaleci

    Kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Bursaspor'un 28 yaşındaki eldiveni Harun Tekin'in ismi gündeme geldi.

    Kalede sorun yaşayan Fenerbahçe, Altınordu'lu genç Berke Özer'den sonra Harun Tekin'i de listesine aldı.

    Transfer döneminde kaleci Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon başından bu yana hem Volkan'ın hem de Kameni'nin yetersiz performansı nedeniyle yeni arayışlara yöneldi.

    Kaleye takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler'in gündeminde iki isim var.

    Altınordu'lu genç Berke Özer'i gelecek adına takviye etmeyi düşünen Fenerbahçe, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i ise doğrudan oynatmak için kadrosuna katmak istiyor.

    28 yaşındaki eldivenin Sarı Lacivertliler'e gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, yöneticiler arasında görüşmenin sürdüğü bildirildi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'de gündem kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.