 Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ndan F.Bahçe'ye yanıt

    Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt

    Fenerbahçe eski öğrencisi 'yla yaptığı transfer görüşmesinden olumsuz cevap aldı.

    Fenerbahçe yönetiminin istediği transferine Aykut Kocaman'dan onay çıkınca harekete geçildi. Sevilla maçı sonrası ali Yıldırım aracılığıyla Emre ile görüşen sarı lacivertli kulüp olumsuz yanıt aldı.

    Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede futbolu Medipol Başakşehir'de bırakmak istediğini ve ayrıca F.Bahçe'den ayrılışı biçimi dolayısıyla kırgın olduğunu ifade etti: "Televizyondan öğrendiğim bir kararla kaptanı olduğum takımdan gönderildim, şahsıma karşı bir saygısızlık yapıldığını ve bunu haketmediğimi düşünüyorum"

    Bu cevap sonrası Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferi başlamadan bitti.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle