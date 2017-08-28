Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt

Fenerbahçe yönetiminin istediği Emre Belözoğlu transferine Aykut Kocaman'dan onay çıkınca harekete geçildi. Sevilla maçı sonrası ali Yıldırım aracılığıyla Emre ile görüşen sarı lacivertli kulüp olumsuz yanıt aldı.

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede futbolu Medipol Başakşehir'de bırakmak istediğini ve ayrıca F.Bahçe'den ayrılışı biçimi dolayısıyla kırgın olduğunu ifade etti: "Televizyondan öğrendiğim bir kararla kaptanı olduğum takımdan gönderildim, şahsıma karşı bir saygısızlık yapıldığını ve bunu haketmediğimi düşünüyorum"

Bu cevap sonrası Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferi başlamadan bitti.