Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Fenerbahçe eski öğrencisi emre Belözoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesinden olumsuz cevap aldı.
Fenerbahçe yönetiminin istediği Emre Belözoğlu transferine Aykut Kocaman'dan onay çıkınca harekete geçildi. Sevilla maçı sonrası ali Yıldırım aracılığıyla Emre ile görüşen sarı lacivertli kulüp olumsuz yanıt aldı.
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede futbolu Medipol Başakşehir'de bırakmak istediğini ve ayrıca F.Bahçe'den ayrılışı biçimi dolayısıyla kırgın olduğunu ifade etti: "Televizyondan öğrendiğim bir kararla kaptanı olduğum takımdan gönderildim, şahsıma karşı bir saygısızlık yapıldığını ve bunu haketmediğimi düşünüyorum"
Bu cevap sonrası Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferi başlamadan bitti.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:51
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
adam iyi ozan tufan bu fenerin ilk onbirin de her zaman oynar..
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
oktay Değerli fb li arkadaşlarım. sayın yöneticiler başta başkan olmak üzere teknik kadro ve oyuncular gazeteciler bu sezon bu takımdan bir iş çıkmaz istediğiniz gibi umut dolu olun istediğiniz gibi konuşun ama GERÇEKLERDEN kaçamazsınız..ne mi gerçekler; öncelikle oyuncu grubu bu ligin orta seviyesinde dün maçı izliyorum 8 Milyon £ luk ozan 10 metreye top atamıyorsa alıp veremiyorsa hucumda çoğalamıyor sa..al ver yapamıyor risk alamıyorsa ..h.ali ısla topu getirip valbuenaya yada dirara teslim edip beklerine geri dönüyorsa..orta saha hucuma destek veremiyorsa bas bas bağırdığım roman çok çabuk kopuyor yıpratıcı değil ucuz oyuncu dedim halada bağırıyorum artık..BU TAKIM 3 SEZON ŞAMPİYON OLAMAZ YAV BİRİDE KARDEŞİM NEDEN BU İDDANI SÜREKLİ YENİLİYORSUN DEMİYOR AÇIKLAYACAĞIM AMA KULUPTEN DAVET YOK..ÇÜNKÜ FB MALİ AÇIDAN BATTI.... BU YÜZDEN TRANSFER YAPAMIYOR..BU SÜREÇ İSE 3 SEZONU KAPSIYOR...HERKES DUYSUN DUYMAYANA ANLATSIN...HALA KALECİ AYNI M.TOPAL OZAN ALPER SOL BEK FORVET AYNI
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Oğuzhan neden davet edilmedi?
Toplam 10
Yorum
egeli birileri ya oğuzhanı gzünde çokfazla büyütmüş yada yinemilli takımı karıstırma kampanyasınabaslamıs oğuzhan yokluğuhissedilecekoyuncu değil
Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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