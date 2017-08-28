Berke'nin tranfer şartları belli oldu
TFF 1'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan genç kaleci Berke Özer'in bonservis ücretini 3 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertliler, ayrıca 17 yaşındaki milli kalecinin ikinci bir kulübe transferinden yüzde 30 pay alma şartı koştu.
Medyada Fenerbahçe kalecileri Volkan ve Kameni'nin yedikleri hatalı goller nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ve sarı lacivertli yönetimin Berke'nin transferi için harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada Berke'nin, Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı. A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Makedonya ile oynadığı özel müsabakada ilk kez kadroya çağrılan genç eldiven, Türkiye'nin Kosova'yı 4-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası eleme maçında da kulübede yer aldı.
Altınordu'da profesyonel olan Berke Özer, geçen sezon ilk kez A takımda forma şansı bulurken, bu sezon ilk haftada Elazığspor deplasmanında kaleyi korudu. Milli file bekçisi el bileğindeki ağrılar nedeniyle Ankaragücü maçında kadroya alınmazken, Balıkesirspor deplasmanında yedek soyundu. Alt yaş gruplarında 22 kez milli formayı terleten Berke'yi İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda liglerinden kulüplerin takip ettiği biliniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:32
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
adam iyi ozan tufan bu fenerin ilk onbirin de her zaman oynar..
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Ankara havası
Toplam 8
Yorum
oktay Değerli fb li arkadaşlarım. sayın yöneticiler başta başkan olmak üzere teknik kadro ve oyuncular gazeteciler bu sezon bu takımdan bir iş çıkmaz istediğiniz gibi umut dolu olun istediğiniz gibi konuşun ama GERÇEKLERDEN kaçamazsınız..ne mi gerçekler; öncelikle oyuncu grubu bu ligin orta seviyesinde dün maçı izliyorum 8 Milyon £ luk ozan 10 metreye top atamıyorsa alıp veremiyorsa hucumda çoğalamıyor sa..al ver yapamıyor risk alamıyorsa ..h.ali ısla topu getirip valbuenaya yada dirara teslim edip beklerine geri dönüyorsa..orta saha hucuma destek veremiyorsa bas bas bağırdığım roman çok çabuk kopuyor yıpratıcı değil ucuz oyuncu dedim halada bağırıyorum artık..BU TAKIM 3 SEZON ŞAMPİYON OLAMAZ YAV BİRİDE KARDEŞİM NEDEN BU İDDANI SÜREKLİ YENİLİYORSUN DEMİYOR AÇIKLAYACAĞIM AMA KULUPTEN DAVET YOK..ÇÜNKÜ FB MALİ AÇIDAN BATTI.... BU YÜZDEN TRANSFER YAPAMIYOR..BU SÜREÇ İSE 3 SEZONU KAPSIYOR...HERKES DUYSUN DUYMAYANA ANLATSIN...HALA KALECİ AYNI M.TOPAL OZAN ALPER SOL BEK FORVET AYNI
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Oğuzhan neden davet edilmedi?
Toplam 10
Yorum
egeli birileri ya oğuzhanı gzünde çokfazla büyütmüş yada yinemilli takımı karıstırma kampanyasınabaslamıs oğuzhan yokluğuhissedilecekoyuncu değil
Berke'nin tranfer şartları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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