 Berke Özer için bonservis + pay... – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    için bonservis + pay...

    Berke Özer için bonservis + pay...
    , F.Bahçe'nin ilgilendiği genç kalecileri 'in fiyatını 3 milyon euro olarak açıkladı. Ege ekibi 17 yaşındaki kalecinin bir sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor. F.Bahçe'den resmi teklif gelmediği ifade edildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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