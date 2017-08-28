 Ankara havası – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ankara havası

    Ankara havası

    Sezona kötü başlayan F.Bahçe, 9 kişi kalan G.Birliği’ni Halil İbrahim (kk) ve Ozan Tufan’ın golleriyle zor da olsa 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı, komadan çıktı. , 42. dakikada Rantie, 85’te ise Murat’ın atılmasıyla 9 kişi kaldı. Buna rağmen sarı-lacivetliler son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı.

    Hafta içinde Avrupa Ligi'ne veda ederek tepkileri üzerine çeken Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetine imza attı: 2-1. 'nin karşılaşmadaki gollerini 20. dakikada kendi kalesine Halil İbrahim Pehlivan ve 67. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Ahmet Oğuz attı. Gençlerbirliği'nde 42. dakikada Rantie ve 85. dakikada Murat Duruer kırmızı kart gördü.

    PENALTI BEKLEDİLER
    Sarı-lacivertli ekip, Başkent ekibinin 9 kişi kalmasına karşın oyunda bir türlü üstünlüğü eline geçiremedi. Özellikle son dakikalarda top çevirmekte zorlanan ve Gençlerbirliği'ni sahasında kabul eden Fenerbahçe ayrıca kalesinde gol pozisyonları da gördü. Başkent ekibi bu dakikalarda iki penaltı bekledi ancak hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Maç sonunda oyuncular büyük sevinç yaşarken sosyal medyada ise ortaya konulan etkisiz futbol nedeniyle isyan vardı.

    KADRODA VARDAR OPERASYONU!
    Teknik Direktör Aykut Kocaman, Vardar ile oynanan maçın kadrosuna göre takımının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Kocaman, kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i ve savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de başlattı. Kocaman ayrıca, sakatlığı bulunan Alper Potuk ve Robin van Persie'nin yerine de yeni transferler Giuliano de Paula ve Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Giuliano ve Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

    KAPTANLAR YETMEDİ
    Teknik Direktörü Ümit Özat, Atiker Konyaspor'a yenildikleri karşılaşmanın kadrosuna almadığı takım kaptanları Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Yeni transferlerden Manu ve Dialo ise ilk kez kırmızı-siyahlı takımda ilk 11'de başladı.

    KANARYA BEŞLEDİ
    Fenerbahçe, Gençlerbirliği 89. kez karşı karşıya gelirken rakibi karşısında 44. galibiyetini aldı. Başkent ekibine sadece 15 kez mağlup olan Fenerbahçe, 29 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de üst üste 5 maçtır yenmeyi başaran Kanarya, son 11 lig maçında 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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