Ankara havası
Sezona kötü başlayan F.Bahçe, 9 kişi kalan G.Birliği’ni Halil İbrahim (kk) ve Ozan Tufan’ın golleriyle zor da olsa 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı, komadan çıktı. Gençlerbirliği, 42. dakikada Rantie, 85’te ise Murat’ın atılmasıyla 9 kişi kaldı. Buna rağmen sarı-lacivetliler son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı.
PENALTI BEKLEDİLER
Sarı-lacivertli ekip, Başkent ekibinin 9 kişi kalmasına karşın oyunda bir türlü üstünlüğü eline geçiremedi. Özellikle son dakikalarda top çevirmekte zorlanan ve Gençlerbirliği'ni sahasında kabul eden Fenerbahçe ayrıca kalesinde gol pozisyonları da gördü. Başkent ekibi bu dakikalarda iki penaltı bekledi ancak hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Maç sonunda oyuncular büyük sevinç yaşarken sosyal medyada ise ortaya konulan etkisiz futbol nedeniyle isyan vardı.
KADRODA VARDAR OPERASYONU!
Teknik Direktör Aykut Kocaman, Vardar ile oynanan maçın kadrosuna göre takımının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Kocaman, kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i ve savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de başlattı. Kocaman ayrıca, sakatlığı bulunan Alper Potuk ve Robin van Persie'nin yerine de yeni transferler Giuliano de Paula ve Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Giuliano ve Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
KAPTANLAR YETMEDİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Atiker Konyaspor'a yenildikleri karşılaşmanın kadrosuna almadığı takım kaptanları Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Yeni transferlerden Manu ve Dialo ise ilk kez kırmızı-siyahlı takımda ilk 11'de başladı.
KANARYA BEŞLEDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği 89. kez karşı karşıya gelirken rakibi karşısında 44. galibiyetini aldı. Başkent ekibine sadece 15 kez mağlup olan Fenerbahçe, 29 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de üst üste 5 maçtır yenmeyi başaran Kanarya, son 11 lig maçında 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:58
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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