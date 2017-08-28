Alex’e hayır, Kuyt’a evet

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski yıldızı Dirk Kuyt, belgeselini çektiriyor.

Filmin yönetmeni Deborah van Dam, Samandıra'da çekim yapmak için gerekli izinleri alırken, teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım'ın da filmde görüşlerine yer verileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Alex de Souza'nın filmi için ise Brezilyalı yapım ekibine çekim izni vermemişti.