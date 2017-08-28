 Alex’e hayır, Kuyt’a evet – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Alex’e hayır, Kuyt’a evet

    Alex’e hayır, Kuyt’a evet

    'nin Hollandalı eski yıldızı , belgeselini çektiriyor.

    Filmin yönetmeni Deborah van Dam, Samandıra'da çekim yapmak için gerekli izinleri alırken, teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım'ın da filmde görüşlerine yer verileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Alex de Souza'nın filmi için ise Brezilyalı yapım ekibine çekim izni vermemişti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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