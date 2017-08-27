''Zor bir hafta geride kaldı''
Mauricio Isla, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından yayıncı açıklamalarda bulundu.
Hem bireysel, hem takım halinde mutluluk verici bir 3 puan kazandıklarını söyleyen Şilili oyuncu, "Avrupa'dan elendik, zor bir haftayı geride bıraktık" dedi.
Takım içindeki uyum hakkında konuşan tecrübeli sağ bek oyuncusu, "Takıma, 5-6 oyuncu katıldı. Çalışmamız gerekiyor. İdmanları daha çok yaptıkça daha iyiye gideceğiz. Soldado ve Giuliano ilk kez birlikte oynadı. Çok önemli oyuncular bu takım için. Birbirimizi tanıdıkça çok iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
''Zor bir hafta geride kaldı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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