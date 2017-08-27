''Zor bir hafta geride kaldı''

Hem bireysel, hem takım halinde mutluluk verici bir 3 puan kazandıklarını söyleyen Şilili oyuncu, "Avrupa'dan elendik, zor bir haftayı geride bıraktık" dedi.



Takım içindeki uyum hakkında konuşan tecrübeli sağ bek oyuncusu, "Takıma, 5-6 oyuncu katıldı. Çalışmamız gerekiyor. İdmanları daha çok yaptıkça daha iyiye gideceğiz. Soldado ve Giuliano ilk kez birlikte oynadı. Çok önemli oyuncular bu takım için. Birbirimizi tanıdıkça çok iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.