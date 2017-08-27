 Yine Persie yine sakatlık – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Yine Persie yine sakatlık

    Yine Persie yine sakatlık
    Gençlerbirliği deplasmanına giden Fenerbahçe kafilesinde Robin yer almadı. Hollandalı yıldız omuzundaki sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmanın kadrosunda bulunmazken, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sıkça sakatlanması nedeniyle eleştirlen Van Persie, sarı-lacivertli takımda 24 ayda 13'üncü kez sakatlık yaşadı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:39
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