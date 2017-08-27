Wiel: Öncü olacağım

Cagliari'ye transfer olan Van der Wiel, yeni kulübünün resmi sitesine açıklamalar yaptı. Hollandalı bek, "Burada olmaktan mutluyum. İlk izlenimlerim çok iyi. İnsanlar beni çok iyi karşıladı. Kulüp tarihindeki ilk Hollandalı oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Ben bu konuda öncülük edeceğim ve başkaları da o yoldan gelecek" dedi.