Webo: Dönmek muhteşem olur

Fenerbahçe'nin tekrar transfer gündemine giren Pierre Webo, "Şu ana kadar bir gelişme olmadı; ancak Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim. Bu harika olur. Oynarsam yine başarılı olurum. Sürekli antrenman yapıyorum ve hazır haldeyim" dedi. Boşta olan 35 yaşındaki Kamerunlu forvet, çalışmalarını İspanya'nın Mallorca Adası'nda sürdürüyor.