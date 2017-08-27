 Webo: Dönmek muhteşem olur – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Webo: Dönmek muhteşem olur

    Webo: Dönmek muhteşem olur
    Fenerbahçe'nin tekrar transfer gündemine giren Pierre Webo, "Şu ana kadar bir gelişme olmadı; ancak Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim. Bu harika olur. Oynarsam yine başarılı olurum. Sürekli antrenman yapıyorum ve hazır haldeyim" dedi. Boşta olan 35 yaşındaki Kamerunlu forvet, çalışmalarını İspanya'nın Mallorca Adası'nda sürdürüyor.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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