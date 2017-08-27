 Soldado ve Giuliano 11’e – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Soldado ve Giuliano 11’e

    Soldado ve Giuliano 11’e
    Kanarya'da kadroda yine revizyon var... Aykut Kocaman'ın forvette bugün Van Persie'nin yerine Roberto Soldado'ya şans vermesi bekleniyor. Bir diğer yeni transfer Giuliano da büyük olasılıkla ilk 11'de sahaya çıkacak. Kalede ise Volkan Demirel, Kameni'den formasını geri alacak. Alper'in yokluğunda Aatıf'ın da ilk 11'de çıkma ihtimalinin bulunduğu gelen haberler arasında...
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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