 ''Şampiyon olacağız'' – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Şampiyon olacağız''

    ''Şampiyon olacağız''

    teknik direktörü Gençlerbirliği maçı sonrası önemli olanın galibiyet olduğunu söyledi.

    İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

    "Açıkçası galibiyetten başka olumlu konuşacak pek bir şey yok. Ama ihtiyacımız olan da galibiyetti.Öne geçme imkanını erken bulduk sayılır. Rakibin eksik kalması bizim için avantaj oldu."

    "Ancak bunu çok doğru kullanamadık. İlk 6 resmi maça damga vuran, durup dururken gol yeme hali yine ortaya çıktı. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncular aldığımızdan taraftarların şüphesi olmasın."

    "Biraz daha antrenman yapmamız lazım, beraber olmamız lazım. Yine tekrarlıyorum ama biz son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve şampiyon olacağız."
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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