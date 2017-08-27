''Şampiyon olacağız''
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman Gençlerbirliği maçı sonrası önemli olanın galibiyet olduğunu söyledi.
"Açıkçası galibiyetten başka olumlu konuşacak pek bir şey yok. Ama ihtiyacımız olan da galibiyetti.Öne geçme imkanını erken bulduk sayılır. Rakibin eksik kalması bizim için avantaj oldu."
"Ancak bunu çok doğru kullanamadık. İlk 6 resmi maça damga vuran, durup dururken gol yeme hali yine ortaya çıktı. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncular aldığımızdan taraftarların şüphesi olmasın."
"Biraz daha antrenman yapmamız lazım, beraber olmamız lazım. Yine tekrarlıyorum ama biz son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve şampiyon olacağız."
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:08
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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