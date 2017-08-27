Sakatlanan Alper yok

Vardar karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve çekilen MR'ında yırtık tespit edilen Alper Potuk, Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Jose Fernandao'nun da başkentte forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri devam eden üç oyuncunun milli aranın ardından hazır hale gelecekleri ifade edildi.