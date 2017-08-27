 Sakatlanan Alper yok – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Sakatlanan Alper yok

    Sakatlanan Alper yok
    Vardar karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve çekilen MR'ında yırtık tespit edilen Alper Potuk, Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Jose Fernandao'nun da başkentte forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri devam eden üç oyuncunun milli aranın ardından hazır hale gelecekleri ifade edildi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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