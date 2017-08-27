Penaltı isyanı!

Skrtel ile Ahmet İlhan hava topu mücadelesine girdi. Hakem Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi. Bu karar F.Bahçeli oyuncuların büyük tepki göstermesine neden oldu. Skrtel tedavisi tamamlanıp ayağa kalktıktan sonra itirazlarına başladı ancak sonuç değişmedi.

DİLMEN: POZİSYON PENALTI

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yaptığı değerlendirmede ''Kontrolsüz girdiği için bence Skrtel'in pozisyonu penaltı. Hasan Ali'nin sarısı ve Rantie'nin kırmızısı da doğru'' dedi.