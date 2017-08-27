 Penaltı isyanı! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Penaltı isyanı!

    Penaltı isyanı!

    - maçında hakem Ümit Öztürk'ün ev sahibi lehine verdiği penaltı kararına oyuncular sert tepki gösterdi.

    Skrtel ile Ahmet İlhan hava topu mücadelesine girdi. Hakem Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi. Bu karar F.Bahçeli oyuncuların büyük tepki göstermesine neden oldu. Skrtel tedavisi tamamlanıp ayağa kalktıktan sonra itirazlarına başladı ancak sonuç değişmedi.

    DİLMEN: POZİSYON PENALTI
    Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yaptığı değerlendirmede ''Kontrolsüz girdiği için bence Skrtel'in pozisyonu penaltı. Hasan Ali'nin sarısı ve Rantie'nin kırmızısı da doğru'' dedi.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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