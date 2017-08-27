Neto F.Bahçe'de!
Fenerbahçe stoper transferini bitirdi. Gustavo Gomez'deki sürecin uzaması üzerine sarı-lacivertliler, Zenit'ten Luis Neto ile el sıkıştı.
Neto, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı.
Daha önce İtalya'ya giderek Gustavo Gomez için Milan ile görüşmeler yapan yönetim olumlu cevap alamamıştı. Bunun üzerine rota değiştiren sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Portekizli stoperi kadrosuna kattı.
2013'te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena'dan Zenit'e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.
Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit'ten Portekizli stoper Bruno Alves'i transfer etmişti.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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