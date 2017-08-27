 Neto F.Bahçe'de! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Neto F.Bahçe'de!

    Neto F.Bahçe'de!

    stoper transferini bitirdi. Gustavo Gomez'deki sürecin uzaması üzerine sarı-lacivertliler, Zenit'ten ile el sıkıştı.

    transferde vites yükseltti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, Zenit'li ile el sıkıştı.

    Neto, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 'ye katıldı.

    Daha önce İtalya'ya giderek Gustavo Gomez için Milan ile görüşmeler yapan yönetim olumlu cevap alamamıştı. Bunun üzerine rota değiştiren sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Portekizli stoperi kadrosuna kattı.

    2013'te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena'dan Zenit'e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

    daha önce de 2013 yılında Zenit'ten Portekizli stoper Bruno Alves'i transfer etmişti.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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