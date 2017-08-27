 Kürekte yıldızlar şampiyon – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Kürekte yıldızlar şampiyon

    Kürekte yıldızlar şampiyon
    Fenerbahçe Yıldız Erkek Kürek Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Sapanca Kırkpınar Parkuru'nda gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gününde Fenerbahçe Yıldız Erkek Takımı 550 puanla takım halinde birinciliği elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışlar bugün sona erecek.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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