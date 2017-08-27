Kaleye 17’lik Berke Özer

Sarı-lacivertliler, sıkıntı yaşanan kale için Altınordu'nun genç yeteneği Berke Özer'e kanca attı. Yönetimin, Ege ekibi ile temasa geçerek Berke'yi istediği öğrenildi. 17 yaşındaki Berke alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi. Avrupa'dan birçok kulübün de Berke'yi takip ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe, Berke'yi gelecek için de düşünüyor.