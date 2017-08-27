Josef de Souza gidiyor mu?
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, G.Birliği karşısında ilk 11'de sürpriz bir karara imza attı.
Transferin son döneminde adı Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albio takımıyla anılan Josef de Souza'yı kadroya dahil etmedi. Kocaman Josef'in yerine yeni transfer Giuliano'ya şans verdi.
KOCAMAN AÇIKLADI
Aykut Kocaman, maç öncesi açıklamasında Josef de Souza'nın neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı. Kocaman, "Josef de Souza'nın kadroda olmaması transferle mi alakalı?" şeklindeki soruya "Tamamen bununla alakalı. Sıkıntı olabilir diye kadroda tuttuk" şeklinde cevapladı.
10 MİLYON EURO
Ada ekibi Josef için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye resmi teklifin iletildiği ve yanıt beklendiği belirtildi. Orta sahada aynı stilde Ozan ile Mehmet Topal'ın da bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Josef'in satışına sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle temasların sürdüğü, detaylarda da anlaşılması halinde transferin açıklanacağı öğrenildi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:47
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
fb fener nekadar transfer yaparsa yapsın aykutun futbol yönetimi dick kadar olamaz
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
bu da olmaz neden olmaz daha 30 yaşına gelmemiş 1 yılı var o zaman alırız bizi bozar 30 yaş altı alışık degiliz
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F.Bahçe'den Zapata atağı
Toplam 2
Yorum
I.D.34 Tamam iyi de SATIN ALMA opsiyonu ile alin bari seneye biri satilir bu bonservisiyle alinir buna akilli transfer denir bukadar ya
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