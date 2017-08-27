 Josef de Souza gidiyor mu? – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    gidiyor mu?

    <a href="/index/josef-de-souza?id=1e779b6c-a06a-4973-ab44-169a34422c11" class="" rel="tag">Josef de Souza</a> gidiyor mu?

    F.Bahçe Teknik Direktörü , G.Birliği karşısında ilk 11'de sürpriz bir karara imza attı.

    Transferin son döneminde adı Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albio takımıyla anılan 'yı kadroya dahil etmedi. Kocaman Josef'in yerine yeni transfer Giuliano'ya şans verdi.

    KOCAMAN AÇIKLADI
    , maç öncesi açıklamasında 'nın neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı. Kocaman, "Josef de Souza'nın kadroda olmaması transferle mi alakalı?" şeklindeki soruya "Tamamen bununla alakalı. Sıkıntı olabilir diye kadroda tuttuk" şeklinde cevapladı.

    10 MİLYON EURO
    Ada ekibi Josef için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye resmi teklifin iletildiği ve yanıt beklendiği belirtildi. Orta sahada aynı stilde Ozan ile Mehmet Topal'ın da bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Josef'in satışına sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle temasların sürdüğü, detaylarda da anlaşılması halinde transferin açıklanacağı öğrenildi.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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