 Josef Ada'ya – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Josef Ada'ya

    Josef Ada'ya

    West Bromwich, Fenerbahçe’nin Brezilyalı ön liberosu için 10 milyon euro’luk teklif yaptı.

    Transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki eleştirilen ismi 'ya İngiltere'nin West Bromwich Albion takımı talip oldu. Ada basını, Premier Lig'de yer alan WBA'nın bu transfer için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

    Fenerbahçe'ye resmi teklifin iletildiği ve yanıt beklendiği ifade edildi. Orta sahada aynı stilde Ozan ile Mehmet Topal'ın da bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Josef'in satışına sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle temasların sürdüğü, detaylarda da anlaşılması halinde transferin açıklanacağı öğrenildi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
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