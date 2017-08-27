Josef Ada'ya
West Bromwich, Fenerbahçe’nin Brezilyalı ön liberosu için 10 milyon euro’luk teklif yaptı.
Fenerbahçe'ye resmi teklifin iletildiği ve yanıt beklendiği ifade edildi. Orta sahada aynı stilde Ozan ile Mehmet Topal'ın da bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Josef'in satışına sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle temasların sürdüğü, detaylarda da anlaşılması halinde transferin açıklanacağı öğrenildi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:32
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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