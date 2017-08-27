Gomez’de top Milan’da

Stoper için Milan'lı Gustavo Gomez ile anlaşan yönetim, İtalyan ekibinden yanıt beklemeyi sürdürüyor. F.Bahçe'nin teklifi satın alma opsiyonlu kiralama. Milan'dan olumlu geri dönüş olması halinde 24 yaşındaki Gomez hemen imzaya çağrılacak.