Gençlerbirliği-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.







İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ranite, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Dialo, Palitsevich, Claro, Uğur, Ahmet İlhan, Manu, Issah



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado



STAT: 19 Mayıs Stadı



HAKEM: Ümit Öztürk



SAAT: 21:45