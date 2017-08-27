 Gençlerbirliği-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    - I CANLI ANLATIM

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

    , Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için ile deplasmanda karşılaşıyor.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan , 'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

    Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.



    İLK 11'LER
    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ranite, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Dialo, Palitsevich, Claro, Uğur, Ahmet İlhan, Manu, Issah

    FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado

    STAT: 19 Mayıs Stadı

    HAKEM: Ümit Öztürk

    SAAT: 21:45

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.