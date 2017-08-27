Gençlerbirliği-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ranite, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Dialo, Palitsevich, Claro, Uğur, Ahmet İlhan, Manu, Issah
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado
STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 21:45
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:35
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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