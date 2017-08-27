Fred bombası!

Sarı-lacivertli takımın, West Bromwich Albion’un talip olduğu Josef de Souza’yı satması halinde 24 yaşındaki sambacıyı renklerine bağlayacağı iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen Fenerbahçe, takımı güçlendirmek için harekete geçerken listeye sürpriz bir isim girdi. Sarı-lacivertli kulübün, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta sahası Fred'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak bu transfer için bir şart var; o da Premier Lig'den West Bromwich'in talip olduğu Josef de Souza'nın satılması!.. Josef'in gitmesi halinde Fred için resmi girişimlere başlanacağı dile getiriliyor.



YASAK MADDE KULLANDI

24 yaşındaki Fred, 2015 Copa America'da yasaklı madde 'hidroklorotiyazid' kullanmasıyla gündeme gelmiş ve 1 yıl futboldan men cezası almıştı. Söz konusu ilaç kandaki doping içerikli diğer maddeleri maskelemesiyle biliniyor. Cezasını tamamladıktan sonra sahalara geri dönen Fred'in Shakhtar Donetsk ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



F.BAHÇE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Fenerbahçe 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar ile oynadıkları maç öncesinde Fred'in dopingli olarak sahada yer aldığını iddia ederek hem Ukrayna kulübü hem de yıldız futbolcu aleyhine dava açmıştı. Ancak UEFA ve CAS başvuruyu reddetti.



RAKET GİBİ SOL AYAK

Ukrayna Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 gol, 1 asist ile oynayan Fred sol ayaklı bir futbolcu. Üstün tekniği ve oyun zekası ile tanınıyor. 6 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer alan yıldız, Shakhtar'a 2013'te İnternacianol'den 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.