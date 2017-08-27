Fred bombası!
Sarı-lacivertli takımın, West Bromwich Albion’un talip olduğu Josef de Souza’yı satması halinde 24 yaşındaki sambacıyı renklerine bağlayacağı iddia edildi.
YASAK MADDE KULLANDI
24 yaşındaki Fred, 2015 Copa America'da yasaklı madde 'hidroklorotiyazid' kullanmasıyla gündeme gelmiş ve 1 yıl futboldan men cezası almıştı. Söz konusu ilaç kandaki doping içerikli diğer maddeleri maskelemesiyle biliniyor. Cezasını tamamladıktan sonra sahalara geri dönen Fred'in Shakhtar Donetsk ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
F.BAHÇE ŞİKAYET ETMİŞTİ
Fenerbahçe 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar ile oynadıkları maç öncesinde Fred'in dopingli olarak sahada yer aldığını iddia ederek hem Ukrayna kulübü hem de yıldız futbolcu aleyhine dava açmıştı. Ancak UEFA ve CAS başvuruyu reddetti.
RAKET GİBİ SOL AYAK
Ukrayna Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 gol, 1 asist ile oynayan Fred sol ayaklı bir futbolcu. Üstün tekniği ve oyun zekası ile tanınıyor. 6 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer alan yıldız, Shakhtar'a 2013'te İnternacianol'den 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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