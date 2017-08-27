Fener'den Emre atağı

Sezona kötü giriş yapan Fenerbahçe, orta alandaki sıkıntıyı çözmenin yollarını arıyor. Orta alana çift yönlü oynayabilen ve tecrübeli bir futbolcu arayan Sarı Lacivertliler'in gözü Emre Belözoğlu'nda. Emre'yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Başakşehir'in kapısı bir kez daha çalacak.

GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, ve Emre'nin de Fenerbahçe'de oynamak istemesini fırsat bilen Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile hafta içinde bir araya gelecek..

EMRE DE FENER'İ ÇOK İSTİYOR

Eğer anlaşma sağlanırsa Emre Belözoğlu 3. kez Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Emre'nin eski kulübünde oynamayı çok istediği ancak Fener yönetimine, "Bu işi yönetimle çözmeniz gerek" dediği öğrenildi.