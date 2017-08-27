 Fener'den Emre atağı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fener'den Emre atağı

    Fener'den Emre atağı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye için yeniden rotayı Emre Belözoğlu'na çevirdi.

    Sezona kötü giriş yapan Fenerbahçe, orta alandaki sıkıntıyı çözmenin yollarını arıyor. Orta alana çift yönlü oynayabilen ve tecrübeli bir futbolcu arayan Sarı Lacivertliler'in gözü Emre Belözoğlu'nda. Emre'yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Başakşehir'in kapısı bir kez daha çalacak.

    GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK
    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, ve Emre'nin de Fenerbahçe'de oynamak istemesini fırsat bilen Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile hafta içinde bir araya gelecek..

    EMRE DE FENER'İ ÇOK İSTİYOR
    Eğer anlaşma sağlanırsa Emre Belözoğlu 3. kez Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

    Emre'nin eski kulübünde oynamayı çok istediği ancak Fener yönetimine, "Bu işi yönetimle çözmeniz gerek" dediği öğrenildi.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'den Emre atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.