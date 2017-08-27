Fener'den Emre atağı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye için yeniden rotayı Emre Belözoğlu'na çevirdi.
Sezona kötü giriş yapan Fenerbahçe, orta alandaki sıkıntıyı çözmenin yollarını arıyor. Orta alana çift yönlü oynayabilen ve tecrübeli bir futbolcu arayan Sarı Lacivertliler'in gözü Emre Belözoğlu'nda. Emre'yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Başakşehir'in kapısı bir kez daha çalacak.
GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, ve Emre'nin de Fenerbahçe'de oynamak istemesini fırsat bilen Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile hafta içinde bir araya gelecek..
EMRE DE FENER'İ ÇOK İSTİYOR
Eğer anlaşma sağlanırsa Emre Belözoğlu 3. kez Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Emre'nin eski kulübünde oynamayı çok istediği ancak Fener yönetimine, "Bu işi yönetimle çözmeniz gerek" dediği öğrenildi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:01
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''Büyük oyun var''
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Evett... 18 Senelik baskanliginda yaptiklarini SAY SAY BITMEZ !
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Fener'den Emre atağı
Toplam 12
Yorum
baris gurlek Gerek yonetim gerek teknik heyet gerekse futbolcula bu ligin cok altinda. Yapilan transfer yerinde degil bos futbolcular takimi oldu yazik.
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İşte kırmızı kart ve o anlar
Toplam 2
Yorum
emmy Verin şu futbolcu bozuntusuna 10 maç ceza ibret olsun.23 yaşında daha oyununa bak sen hakemler çok kötü doğru ama böyle bişeyde söyleyemez.
Fener'den Emre atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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