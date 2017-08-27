Fener siftah yaptı

21'de Halil İbrahim Pehlivan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-lacivertlilere 37'de penaltıdan Ahmet Oğuz yanıt verdi. 67. dakikada Ozan Tufan sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Ayrıca ev sahibi ekipte Tokelo Rantie 42. dakikada, Hasan Ali'ye yaptığı hareket sonra direk kırmızı kart ile oyundan atıldı.

85. dakikada da Murat Duruer ikinci sarı karttan oyundan atıldı ve Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 5 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 1 puanla son sırada yer aldı.

FENER ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Mathieu Valbuena'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Halil İbrahim Pehlivan'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşu kendi kalesine yönelerek Johannes Hopf'u yanılttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

PENALTI KARARI

34. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Martin Skrtel'in hava topu mücadelesinde Ahmet İlhan Özek'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

AHMET OĞUZ PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ahmet Oğuz, kaleci Volkan Demirel'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Volkan köşeyi bilse de topu çıkarmayı başaramadı.

Bu golle durum 1-1'e geldi.

EV SAHİBİ 10 KİŞİ!

42 . dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Hasan Ali Kaldırım, Tokelo Rantie'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

4. hakemle konuşan Hakem Öztürk, kararını değiştirerek pozisyonun devamında Tokelo Rantie, Hasan Ali Kaldırım'a tokat attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Gençlerbirliği kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

OZAN TUFAN SAHNEDE

67. dakikada sağ kanatta Mauricio Isla'nın son çizgiden ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Johannes Hopf'u geçen topu iyi takip eden Ozan Tufan'ın topu kontrol edip sağ ayağıyla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak Johannes Hopf'un sağından ağlarla buluştu.

Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

GENÇLER 9 KİŞİ KALDI!

85. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Murat Duruer, Aatif Chahechouhe'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Murat Duruer'in maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kadrosuna göre takımının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Kocaman, kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i ve savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de başlattı.

Kocaman ayrıca, sakat futbolcular Alper Potuk ve Robin van Persie'nin yerine de yeni transferler Giuliano de Paula ve Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Giuliano ve Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda, Vardar maçında sakatlanan Van Persie ile Alper Potuk, Ankara'ya getirilmedi. Sakatlığı süren Mehmet Ekici ile takımla çalışmalara henüz dün başlayan Jose Fernandao da başkent deplasmanında kadroda yer almadı.

Özat'tan kaptanlara görev

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-0 yenildikleri maçın kadrosuna almadığı takım kaptanları Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Yeni transferlerden Elvis Manu ve Dialo'yu ilk kez kırmızı-siyahlı takımda ilk 11'de başlatan Özat, Konya'ya götürmediği Vedat Muric'i ise bu karşılaşmada yanında oturttu.

Gençlerbirliği'nde Çin 2. Ligi'nden transfer edilen ve lisans sorunu hafta içi çözülen Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, 21 kişilik maç kadrosuna alındı.

Özat, yeni transferlerden Skuletic ve orta saha oyuncusu Khalili'ye ise 21 kişilik maç kadrosunda yer vermedi.