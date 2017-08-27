 Fener çıkıs arıyor – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Fener çıkıs arıyor

    Fener çıkıs arıyor

    Avrupa’ya veda eden sarı-lacivertliler, ligde bugün ’ne konuk oluyor. Hedef kazanıp hem 3 puan siftahı yapmak hem de moral bulmak.

    Avrupa defterini kapatan , kötü başladığı Süper Lig'de bu akşam 'ne konuk olacak. Geride kalan 2 haftada 2 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Ankara'da galibiyet siftahını yaparak moral bulmak istiyor. Eski kaptanı Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği'yle bugüne dek ligde 88 kez karşılaşan Kanarya galibiyet sayısında 44-15 önde. Fenerbahçe son 33 maçta Gençlerbirliği'ne sadece 3 kez yenilirken, 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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