F.Bahçe'den Zapata atağı
Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Duvan Zapata'yı yeniden gündemine aldı.
Fenerbahçe, İtalya Seria takımlarından Napoli'nin 26 yaşındaki forveti Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için girişimde bulundu. 4 sezondur Napoli ve Udinese'de forma giyen 1,89 boyundaki forvet için sarı lacivertli yönetim Napoli'ye kiralama teklifinde bulundu.
Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle bonservisiyle futbolcu alamayan yönetim kiralama planını devreye soktu. İtalyan yöneticilerin cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.
4 sezondur İtalya'da top koşturan Duvan Zapata oynadığı 100 lig maçında 29 gol atıp 11 asist yaptı
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:18
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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