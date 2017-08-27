F.Bahçe'den Zapata atağı

Fenerbahçe, İtalya Seria takımlarından Napoli'nin 26 yaşındaki forveti Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için girişimde bulundu. 4 sezondur Napoli ve Udinese'de forma giyen 1,89 boyundaki forvet için sarı lacivertli yönetim Napoli'ye kiralama teklifinde bulundu.



Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle bonservisiyle futbolcu alamayan yönetim kiralama planını devreye soktu. İtalyan yöneticilerin cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.

4 sezondur İtalya'da top koşturan Duvan Zapata oynadığı 100 lig maçında 29 gol atıp 11 asist yaptı