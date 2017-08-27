 F.Bahçe'den Zapata atağı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    F.Bahçe'den atağı

    F.Bahçe'den Zapata atağı

    Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet 'yı yeniden gündemine aldı.

    Fenerbahçe, İtalya Seria takımlarından Napoli'nin 26 yaşındaki forveti 'yı kadrosuna katmak için girişimde bulundu. 4 sezondur Napoli ve Udinese'de forma giyen 1,89 boyundaki forvet için sarı lacivertli yönetim Napoli'ye kiralama teklifinde bulundu.

    Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle bonservisiyle futbolcu alamayan yönetim kiralama planını devreye soktu. İtalyan yöneticilerin cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.

    4 sezondur İtalya'da top koşturan Duvan oynadığı 100 lig maçında 29 gol atıp 11 asist yaptı

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:18
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