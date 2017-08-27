Altınordu'da Mirkan sevinci

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun uzun süredir transferinde ısrar ettiği gurbetçi golcü, takıma katıldığı dönemde fazla kilolarıyla dikkat çekti. Yeni sezon öncesi sergileyeceği performans merakla beklenen Mirkan, ilk 3 maçta skora katkı sağlayarak kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

İlk haftada Elazığspor deplasmanında 27'nci dakikada takımın ilk golünü kaydederek 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan 30 yaşındaki forvet, belindeki ağrılar nedeniyle 43'üncü dakikada yerini genç Fatih'e bırakmak zorunda kaldı. İzmir'de 1-1 sona eren Ankaragücü randevusunda 73'üncü dakika sahada kalan Mirkan, son olarak Balıkesirspor deplasmanında 33'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak takımını öne geçirdi; ancak ikinci yarıda skoru korumayı başaramayan Şeytan, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



ALTYAPIDA SİSTEM DEĞİŞTİ

Altınordu altyapı takımlarından sorumlu Elit Futbol Direktörü Ed Graper, "Beyin Merkezli Eğitim" döneminde Sistem 1'den, Sistem 2'ye geçtiklerini söyledi. Artık her yaş grubunda göre farklılık gösteren antrenmanlara yoğunlaşacaklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Basit ve kolay dönem bitti, artık karmaşık ve zor bir dönem başladı. Antrenmanları karmaşık hale getirip, oyuncuların klasik düzenden çıkmasını ve çoklu düşenmesini sağlayacağız. Çocuklar öğrenme konusunda aşırı istekli. Futbolda başarı bir gecede gerçekleşmez, önce mental gelişme gerekir. Zeki oyuncu istiyoruz, zamanla başarılı olacağız" dedi.