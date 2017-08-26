 Yıldız isim bonservisiyle gidiyor – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Yıldız isim bonservisiyle gidiyor

    Yıldız isim bonservisiyle gidiyor

    Fenerbahçe'de Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu. İsviçre ekiplerinden Sion ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan İsviçre yolcusu... Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Sion ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

    Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken Salih Uçan'ın bonservisiyle birlikte gönderileceği belirtildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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