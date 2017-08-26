Yıldız isim bonservisiyle gidiyor
Fenerbahçe'de Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu. İsviçre ekiplerinden Sion ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken Salih Uçan'ın bonservisiyle birlikte gönderileceği belirtildi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:50
-
Beşiktaş 2 attı 3 aldı
Toplam 6
Yorum
oğuzhan Oğuzhanı ceza sahasında ittikleri posizyon NET PENALTIYDI. KONUŞACAK DELİKANLI TARAFSIZ MAÇ YORUMCUSU VAR MI ?
-
Yıldız isim bonservisiyle gidiyor
Toplam 1
Yorum
babanız fener salihin kadroda tutulması gerekiyordu ozan ayısını gönderin
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 4
Yorum
Akin Yanal bu takima korkak Oyun oynatiyor,sonucundada rakip hizla kalemize rahat geliyor,Ya atak oynatsin yada gitsin, Yeter!
Yıldız isim bonservisiyle gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.