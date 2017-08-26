 Wiel resmen Cagliari’de – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Wiel resmen Cagliari’de

    Wiel resmen Cagliari’de
    F.Bahçe, 'den sonunda kurtuldu. Cagliari, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolleri için İtalya'ya getirdiği Hollandalı sol beki 3 yıllığına renklerine kattı. Transferi resmen açıklayan Serie A ekibi, Wiel'in 2 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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