Vardar’da prime 500 euro zam
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'da ilk maçın galibiyet primi iPhone 7 telefondu.
VARDAR NAKAVT ETTİ
Makedon basını, Vardar'ın Fenerbahçe zaferini manşetlerine taşıdı. Nova Makedoniya gazetesi, "Tarihi zafer, Vardar Avrupa Ligi'nde" derken, Makedonski Sport, "Vardar Boğaz'ı geçti, İstanbul'u fethetti" yorumunu yaptı. Veçer gazetesi ise, "Vardar, Fenerbahçe'yi İstanbul'da nakavt etti" başlığını attı.
ÜSKÜP YANIYOR
Nova TV taraftarın sevincine vurgu yaparak, "Üsküp ve Makedonya yanıyor; Vardar Avrupa Ligi gruplarında oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:44
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
Vardar’da prime 500 euro zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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