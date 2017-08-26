 Vardar’da prime 500 euro zam – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’da prime 500 euro zam

    Vardar’da prime 500 euro zam

    Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen 'da ilk maçın galibiyet primi iPhone 7 telefondu.

    Makedon ekibinin başkanı tur primini ise 5 bin euro olarak açıklamıştı. Başkan prime 500 euro zam yaparak 5 bin 500'er euro dağıttı. Fenerbahçe'de bu rakamı birçok oyuncu ligde puan başına kazanıyor.

    VARDAR NAKAVT ETTİ
    Makedon basını, 'ın Fenerbahçe zaferini manşetlerine taşıdı. Nova Makedoniya gazetesi, "Tarihi zafer, Vardar Avrupa Ligi'nde" derken, Makedonski Sport, "Vardar Boğaz'ı geçti, İstanbul'u fethetti" yorumunu yaptı. Veçer gazetesi ise, "Vardar, Fenerbahçe'yi İstanbul'da nakavt etti" başlığını attı.

    ÜSKÜP YANIYOR
    Nova TV taraftarın sevincine vurgu yaparak, "Üsküp ve Makedonya yanıyor; Vardar Avrupa Ligi gruplarında oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:44
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