 Salih Uçan İsviçre yolcusu – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Salih Uçan İsviçre yolcusu

    Salih Uçan İsviçre yolcusu
    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan'ın kulüp arayışları sürüyor. Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun bir İsviçre ekibi ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşmanın sağlanması halinde Salih'in söz konusu kulübe 1 yıl kiralanacağı öğrenildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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