Salih Uçan İsviçre yolcusu

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan'ın kulüp arayışları sürüyor. Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun bir İsviçre ekibi ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşmanın sağlanması halinde Salih'in söz konusu kulübe 1 yıl kiralanacağı öğrenildi.